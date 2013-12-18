Жириновський пропонує оподаткувати перекази заробітчан і породіль

«За кордоном перекази мігрантів в свою країну оподатковуються. Чому ми пропускаємо ці гроші? Вони ж тут не платять податки соціальні. От треба через платіж, грошовий переказ це робити», - сказав Жириновський журналістам.

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Як повідомляє РИА Новости , він також запропонував обкладати податком тих жінок , які приїжджають спеціально до Росії для того , щоб народити дитину. «Те ж саме пологи. У нас вони приїжджають спеціально народжувати , то ж потрібно оподатковувати. Ми ж не можемо не прийняти породіллю , це входить в розряд невідкладної допомоги. Тоді вони цим користуються , отримують безкоштовну допомогу , нічого не витрачаючи на соціальну структуру » , - зазначив голова ЛДПР.