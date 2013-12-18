ООН: Захід Африки став головним маршрутом наркоторгівлі
22:42, 18 грудня 2013Світ
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Західна Африка стала одним із головних транзитних шляхів для перевезення наркотиків з Латинської Америки до Європи, заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун на засіданні Ради Безпеки ООН.
Західна Африка стала одним із головних транзитних шляхів для перевезення наркотиків з Латинської Америки до Європи
За словами генерального секретаря, приблизна вартість перевезеного тим маршрутом кокаїну дорівнює 1,2 млрд доларів на рік, повідомляє ВВС Україна.
Пан Гі Мун висловив стурбованість у зв`язку з тим, що до наркоторгівлі дедалі активніше залучаються терористичні організації.
Він сказав, що на території Західної Африки вже більше мільйона наркоманів, а сам регіон став місцем виготовлення деяких видів наркотиків (наприклад, метамфетаміну).
ООН закликає країни регіону вести спільну боротьбу з контрабандою наркотиків.
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