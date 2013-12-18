ООН: Захід Африки став головним маршрутом наркоторгівлі

За словами генерального секретаря, приблизна вартість перевезеного тим маршрутом кокаїну дорівнює 1,2 млрд доларів на рік, повідомляє ВВС Україна.

Пан Гі Мун висловив стурбованість у зв`язку з тим, що до наркоторгівлі дедалі активніше залучаються терористичні організації.

Він сказав, що на території Західної Африки вже більше мільйона наркоманів, а сам регіон став місцем виготовлення деяких видів наркотиків (наприклад, метамфетаміну).

ООН закликає країни регіону вести спільну боротьбу з контрабандою наркотиків.