Держдеп: США не займалися звільненням Ходорковського

Про це заявила журналістам представник держдепу Джен Псакі, пише РІА Новости.

"Ми бачили повідомлення, що президент Росії Володимир Путін помилував Ходорковського. Ми неодноразово закликали російську владу викорінювати практику вибіркового застосування закону, удосконалювати судову систему і інвестклімат. Що стосується самого звільнення, я не знаю ні про яку участь з нашого боку", - сказала Псакі.

На тему: Путін підписав указ про помилування Ходорковського

У п'ятницю президент Росії Володимир Путін підписав указ про помилування Ходорковського, і в цей же день екс-глава ЮКОСа вийшов на свободу.

Термін його ув'язнення - 10 років 10 місяців - закінчувався в серпні 2014 року. За останніми даними, Ходорковський знаходиться в Берліні. Виїхати до Німеччини йому допомагав колишній глава МЗС цієї країни Ганс-Дітріх Геншер.