Ходорковський полетів до Німеччини - ФСВП

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-бюро ФСВП Росії.

"Під час звільнення Ходорковський звернувся з особистим проханням про оформлення документів для виїзду за кордон. Після звільнення вилетів до Німеччини, де проходить лікування його мати", - сказали в прес-бюро.

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У п'ятницю президент РФ Путін підписав указ про помилування Ходорковського, і в цей же день екс-голова ЮКОСу вийшов на свободу. Термін його ув'язнення - 10 років 10 місяців - закінчувався в серпні 2014 року.