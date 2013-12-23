Учасниця Pussy Riot Толоконнікова одержала на руки документи про амністію

Учасниця Pussy Riot Надія Толоконнікова одержала на руки документи про амністію.

Як повідомляє РІА "Новости", за словами старшого помічника прокурора Красноярського краю РФ Олени Пимоненко, Толоконнікову амністовано не як матір неповнолітньої дитини, а у зв’язку з тим, що стаття "хуліганство" підпадає під амністію. Наразі Толоконнікова не залишила стіни лікарні ГУ ФСВП, де вона перебувала.

П'ять дівчат наприкінці лютого 2012 року прийшли у храм Христа Спасителя у Москві і, надівши маски, провели так званий «панк-молебень». Відеоролик з виступом був викладений в Інтернеті і викликав великий суспільний резонанс. Поліція затримала трьох учасниць акції - Марію Альохіну, Толоконнікову і Катерину Самуцевич, яких Хамовницький суд Москви 17 серпня 2012 року засудив до двох років колонії загального режиму за хуліганство.

У травні 2013 року Мосміськсуд визнав законним вирок учасницям панк-групи Pussy Riot, засудженим на два роки за хуліганство.

10 жовтня Мосміськсуд змінив Самуцевич покарання на умовне.

Сьогодні, 23 грудня, Альохіна вийшла на свободу по амністії.