Толоконнікова з Pussy Riot закликала "не купуватися на нафту і газ з Росії" (відео)

«Я закликаю до бойкоту, я закликаю до чесності, я закликаю не купуватися на нафту і газ з Росії», – заявила Толоконнікова.

Як повідомляє Радіо Свобода, вона назвала недостатньою нинішню амністію. За словами учасниці Pussy Riot, це «косметичні заходи».

Крім того, після сьогоднішнього звільнення Толоконнікова заявила, що займатиметься захистом прав людини, зокрема, захистом прав в’язнів.

Вона також заявила, що за час, проведений у в’язниці стала «сильнішою і загартованішою».

«Не можу сказати, що відчуваю зараз щось неймовірне. Ні, в мене звичайний робочий настрій. Звільнення – це просто вантаж відповідальності, який лягає на мене, у тому числі відповідальності перед тими людьми, які залишилися за парканом тут, які залишилися в Мордовії, людьми, які хочуть підтримки, допомоги. І вони мають її отримати від мене. Буду докладати всіх зусиль, щоб допомагати ув’язненим», – сказала Толоконнікова після звільнення з в’язниці в Красноярську.

Її відпустили за амністією, оголошеною минулого тижня в Росії. Перед цим сьогодні в Нижньому Новгороді з тюрми відпустили і колегу Толоконнікової Марію Альохіну.

Альохіна раніше назвала амністію профанацією і пропагандистським актом і наголосила, що відмовилася б від помилування, якби могла.

17 серпня 2012 року Хамовницький суд Москви визнав трьох учасниць Pussy Riot Надію Толоконникову, Марію Альохіну і Катерину Самуцевич винними в хуліганстві з мотивів релігійної ненависті за спів «Богородице, Путіна прожени» в московському храмі Христа Спасителя. Їх засудили до двох років за ґратами, згодом вирок Самуцевич замінили на умовний.