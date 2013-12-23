Киргизгаз продають Газпрому за $1, а Вірменія відмовилася від самостійного імпорту газу на 30 років

Угода також зобов’язує «Газпром» інвестувати в газову галузь Киргизстану 655 мільйонів доларів. повідомляє Радіо Свобода.

Влада Киргизстану заявляла, що ця угода правильна, бо країна була не здатна сама вивести «Киргизгаз» із глибокої заборгованості.

Сьогодні ж у Вірменії парламент голосами депутатів владної партії проголосував за ратифікацію угоди з Росією, яка, зокрема, передбачає повний перехід у власність російського «Газпрому» досі спільної компанії «АрмРосгазпром», яка займається транспортуванням і розподілом у країні російського газу, його транзитом, а також електроенергетикою. За угодою, «Газпром» отримає останні 20 відсотків акцій компанії, які досі ще були у власності вірменської держави.

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Крім того, за цією міжурядовою угодою Вірменія позбавляється права на самостійний імпорт газу, що його повністю контролюватиме «Газпром» протягом наступних 30 років, до 2043-го, і не матиме права змінювати умови постачання газу.

Опозиційні фракції бойкотували голосування в парламенті, але владна Республіканська партія сама має в ньому достатню більшість. Під будівлею парламенту сотні людей протестували проти ратифікації угоди, підписаної раніше цього місяця.

Завтра у столиці Росії Москві відбудеться засідання Вищої Євразійської економічної ради – найвищого керівного органу Митного союзу і Єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану, в якому очікують на участь і президентів Вірменії й Киргизстану. Обидві країни раніше заявляли про бажання вступити до цих російських євразійських інтеграційних проектів.