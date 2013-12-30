У терактів у Волгограді одні й ті ж організатори - джерело

Про це повідомив "Інтерфаксу" джерело в оперативних службах.

За його словами, експерти вилучили з місця вибуху на вокзалі докази, що свідчать про те, що за цим злочином і за терактом в рейсовому автобусі в жовтні цього року стоять одні й ті ж люди.

Джерело повідомило, що на місці вибуху на вокзалі знайдені фрагмент пальця з чекою від гранати, сама граната і електронні годинники, не вдягнуті на руку і, отже, не належали комусь із відвідувачів вокзалу. Аналогічний "набір підривника" був знайдений у підірваному 21 жовтня о Волгограді автобусі.

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На думку джерела, організатори терактів забезпечили обох смертників як мінімум двома ініційованими схемами підриву - за допомогою гранати і таймера.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня на залізничному вокзалі був здійснений теракт. Повідомлялося, що бомбу підірвала терористка-смертниця. Потім джерело в парвоохранітельніх органах повідомило, що на місці вибуху виявлено чоловічий палець з чекою від гранати. Крім того чоловіка в єпіцентре вибуху зафіксували і камери спостереження.

У теракті постраждали 43 людини, з них 37 перебувають у лікарнях, шестеро амбулаторно. За даними уряду регіону, 16 осіб загинуло.