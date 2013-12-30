У батька ймовірного смертника з Волгограда взяли кров для аналізу ДНК

Про це повідомило РИА Новости джерело в правоохоронних органах Дагестану.

«За однією з версій, теракт у Волгограді здійснив уродженець Марій Ел, який приєднався до однієї з дагестанських бандгрупп, Павло Печонкін. Перевіряється його причетність до теракту. У його батька взято кров для експертизи ДНК», - сказав співрозмовник агентства.

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Нагадаємо, менш ніж за добу у Волгограді сталося два вибухи - на вокзалі та в тролейбусі. Під час вибуху в будівлі залізничного вокзалу в неділю загинули 17 людей, більше 40 постраждали.

За даними МОЗ, під час вибуху в тролейбусі в понеділок загинули 14 людей, 28 отримали поранення.