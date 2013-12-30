Франція назвала теракт у Волгограді "боягузливим і варварським"

Європейські лідери висловили співчуття Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну у зв'язку з терактами в російському Волгограді.

"З глибоким сумом дізнався про акти терору, які заслуговують осуду, у Волгограді. Від імені Польського народу і від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам та близьким жертв, загиблих під час терактів", - зазначено в повідомленні Президента Польщі Броніслава Коморовського.

Коморовський також побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.

Як пише РИА Новости, французька влада засуджують новий теракт у Волгограді і висловлюють співчуття близьким загиблих, йдеться в поширеній заяві МЗС Франції.

"Франція з усією рішучістю засуджує терористичний акт, здійснений сьогодні вранці у Волгограді. Цей напад, метою якого знову стало цивільне населення і громадський транспорт, є особливо боягузливим і варварським діянням", - наголошується в документі.

"За цих трагічних обставин Франція запевняє владу і населення Росії у своїй повній підтримці. Франція залишається поруч з ними у боротьбі з тероризмом", - йдеться в заяві МЗС.

Менш ніж за добу у Волгограді сталося два вибухи - на вокзалі і в тролейбусі, що класифіковані як теракти. При вибуху в будівлі залізничного вокзалу в неділю загинули 17 людей, більше 40 постраждали. За даними МОЗ, під час вибуху в тролейбусі в понеділок загинули 14 людей, 28 отримали поранення. Тим часом МНС повідомляє про 32 загиблих в терактах.