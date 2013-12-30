Азаров висловив співчуття у зв’язку з терактами у Волгограді

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

“В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про терористичні акти в м. Волгограді, що забрали життя невинних людей, - написав Азаров у телеграмі голові уряду РФ. – Ця страшна трагедія болем відгукнулася в серцях українського народу, який рішуче засуджує будь-які прояви насильства. Прошу передати рідним і близьким загиблих мої найщиріші співчуття, а постраждалим – побажання якнайшвидшого одужання».

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Як повідомляв УНІАН, у Волгограді, 29 і 30 грудня сталося два теракти. 29 грудня в будівлі залізничного вокзалу у Волгограді внаслідок теракту загинуло 17 осіб, зокрема співробітник поліції, понад 30 постраждалих госпіталізовано, у тому числі одна дитина.

30 грудня у Волгограді стався другий за добу теракт. Кількість загиблих внаслідок вибуху в тролейбусі у Волгограді вранці 30 грудня досягла 14 осіб, кількість постраждалих – 28.