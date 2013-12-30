Головний прокурор Грузії пішов у відставку через факти у власній біографії

Головний прокурор Грузії Отар Парцхаладзе сьогодні увечері покинув посаду.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті відомства, передає РИА Новости.

"В результаті питань, що з'явилися у суспільстві в зв'язку з моєю біографією, вважаю своїм обов'язком проявити пошану і врахувати думку громадськості і залишити посаду головного прокурора", - підкреслюється в заяві.

Парцхаладзе також відзначив, що, не дивлячись на те, що його присутність на посаді головного прокурора не має кримінальних проблем, він не бажає, "щоб сумніву піддавалася легітимація розслідування тих справ, які на даний момент веде головна прокуратура".

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Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підписав наказ про призначення Парцхаладзе головним прокурором у свій перший робочий день на посту прем'єр-міністра країни, 21 листопада. До призначення на посаду головного прокурора Парцхаладзе працював начальником слідчої служби Мінфіну Грузії.

Раніше усунутий з посади мера Тбілісі Гиги Угулава заявив, що Парцхаладзе в 2001 році був засуджений за крадіжку і розбій за статтями 249 і 252 КК Німеччини і засуджений до умовного вироку на рік і один місяць. Крім того, за твердженням Угулави, Парцхаладзе було обмежено пасивне виборче право і право обіймати певні посади. Це обмеження діє до 2016 року, а вирок набув чинності 14 березня 2001 року, сказав Угулава.

У відповідь Парцхаладзе визнав, що в 2000 році був засуджений у Німеччині, але не за розбій, а за сперечання з поліцейським. Головний прокурор вважає, що розмови про його судимість за тяжчий злочин - "брудна політична кампанія". При цьому прем'єр Гарібашвілі днями підтвердив, що призначений ним головний прокурор країни має судимість.