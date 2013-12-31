США запропонували Росії допомогу в організації безпеки на Олімпіаді

Як заявила речниця ради Кейтлін Гейден, США засуджують організаторів і виконавців терактів у Волгограді і співчувають родичам загиблих. У заяві Ради національної безпеки США також ідеться про те, що Вашингтон солідарний із російським народом у боротьбі проти тероризму, передає Радіо Свобода.

«Ми вітали б можливість тіснішої співпраці для гарантування безпеки спортсменів, глядачів і інших учасників», – наголосила Кейтлін Гейден.

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Раніше сьогодні президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловив упевненість, що російська влада гарантуватиме безпеку на Олімпіаді в Сочі, відкриття якої заплановане на 7 лютого.

У скоєнні обох вибухів, які пролунали у Волгограді 29 і 30 грудня і забрали життя щонайменше 32 осіб, слідство підозрює терористів-смертників.