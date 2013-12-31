Путін у новорічному привітанні пообіцяв знищити терористів

Про це заявив президент РФ Володимир Путін у новорічному привітанні, яке цитує РИА Новости.

"Дорогі друзі, ми схиляємо голови перед жертвами жорстоких терактів. Впевнено, жорстоко і послідовно продовжимо боротьбу з терористами до повного їх знищення", - сказав Путін, звертаючись до росіян з Хабаровська.

У цьому місті було влаштовано прийом для місцевих жителів, постраждалих від руйнівної повені влітку цього року, на прийомі і було записано новорічне звернення.