Путін у новорічному привітанні пообіцяв знищити терористів
16:19, 31 грудня 2013Світ
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Росія продовжить боротьбу з терористами до їх повного знищення
Володимир Путін пообіцяв боротися з терористами до їх повного знищення
Про це заявив президент РФ Володимир Путін у новорічному привітанні, яке цитує РИА Новости.
"Дорогі друзі, ми схиляємо голови перед жертвами жорстоких терактів. Впевнено, жорстоко і послідовно продовжимо боротьбу з терористами до повного їх знищення", - сказав Путін, звертаючись до росіян з Хабаровська.
У цьому місті було влаштовано прийом для місцевих жителів, постраждалих від руйнівної повені влітку цього року, на прийомі і було записано новорічне звернення.
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