АНБ витратить $ 40 млн на створення суперкомп'ютера для злому даних

Про це пише газета Washington Post з посиланням на документи, надані колишнім співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом.

Згідно з матеріалами, які опинилися в розпорядженні журналістів, розробка машини, яка за своїми можливостями в рази перевершує класичні моделі, фінансується з спеціальної програми Penetrating Hard Targets ("Проникаючи у важкі цілі"), пише РІА Новости.

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На програму виділено 39,7 мільйона доларів, і основними дослідженнями в її рамках займаються засекречені співробітники у фізичній лабораторії в Колледж-парку в штаті Меріленд. У документах наголошується, що такий комп'ютер має бути "криптографічно корисним".

Хоча модель квантового комп'ютера прагнуть створити багато вчених в усьому світі, своїми головними суперниками АНБ вважає Євросоюз і Швейцарію. "Географічний діапазон (досліджень) звузився від глобальних спроб до точкового фокусу на Євросоюзі та Швейцарії", - цитує видання один з документів спецслужби.

У червні минулого року Сноуден передав газетам Washington Post і Guardian ряд секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США і Великобританії в інтернеті. За даними АНБ, в розпорядження журналістів могло потрапити до 200 тисяч секретних документів. Після їх передачі Сноуден вилетів в Гонконг, а з 23 червня перебував в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво". У серпні він отримав тимчасовий притулок у Росії строком на один рік.