BBC: Китайський криголам застряг слідом за "Шокальським"

У четвер вертоліт зі "Сніжного дракона" переправив усіх пасажирів із "Шокальського" на австралійське судно "Аврора Австраліс", яке після того знялося з якоря і попрямувало до берегів Тасманії, повідомляє BBC Україна.

Більшість із 52 евакуйованих - члени австралійсько-новозеландської антарктичної експедиції.

На борту "Академіка Шокальського" залишилися 22 члени російського екіпажу - вони чекатимуть на визволення судна з льодового полону.

На борту "Сніжного дракона" перебувають 111 людей.

У суботу Австралійське управління морської безпеки випустило заяву, у якій зазначили, що "спроба "Сніжного дракона" пробити собі шлях у льодах не увінчалася успіхом". Судно підтвердило управлінню, що воно заблоковане льодами.

Австралійське управління морської безпеки, посилаючись на капітана китайського криголама, також повідомило, що "Сніжному дракону" "нічого не загрожує, і він зараз не потребує допомоги".

Як передав з борту "Аврори Австраліс" кореспондент ВВС Ендрю Лак-Бейкер, "іронія цієї ситуації полягає у тому, що у завдання "Сніжного дракона" спочатку входило пробити шлях у крижаному масиві для більш дрібного російського судна. Але це виявилося неможливим, і тепер китайський криголам сам опинився у льодовому полоні".

Це - останній поворот історії, яка перетворюється на справжню антарктичну сагу, додав кореспондент ВВС.

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Рішення про евакуацію людей із "Шокальського" ухвалили після того, як до нього через потужні кригу не змогли пробитися китайський криголам "Сніжний дракон" і австралійський "Аврора Австраліс".

"Аврору Австраліс" спершу попросили залишитися поблизу "Сніжного дракона" на випадок, якщо китайському судну знадобиться термінова допомога, але потім управління морської безпеки Австралії дозволило криголаму взяти курс додому.

Зараз судно рухається до наукової бази на островах Віндмілл для поповнення запасів, а потім попрямує в Хобарт, столицю Тасманії і відправну точку більшості антарктичних експедицій.

"Академік Шокальский" опинився у пастці біля берегів Антарктиди 24 грудня. Судно належить Далекосхідному регіональному науково-дослідному гідрометеорологічному інституту.

Судно намагалося повторити маршрут, яким сторіччя тому пройшов австралійський натураліст Дуглас Моусон.