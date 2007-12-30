Лукашенко погрожує вислати посла США

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО пригрозив Послові США Карен СТЮАРТ висилкою у випадку, якщо Сполучені Штати розширять санкції щодо республіки, передає NEWSru.

"Як тільки будуть введені істотні для нашої економіки санкції, то ми відреагуємо жорстоко за всіма напрямами: і у політиці, і в економіці, і за іншими напрямами. Перший, хто буде викинутий, - це буде Посол Сполучених Штатів", - заявив О.ЛУКАШЕНКО журналістам в неділю.

Він зазначив: "Що ми американцям зробили поганого, щоб вони вводили санкції?". "Хочу американців попередити востаннє: ми дуже жорстко відреагуємо на ці санкції, вони втратять свої позиції не тільки в Білорусі", - підкреслив білоруський Президент.

За його словами, країна виживе і без американського долара. "Не подобається американцям - ми підемо від долара, перейдемо на євро. Але постійно нас шпиняти і виставляти нас дурнями в світі не вийде", - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

Він сказав, що "їм (США) не подобається, що ми працюємо в Венесуелі". "Так хай дадуть нам працювати в Америці. Ми йдемо туди, де нас приймають", - зазначив глава республіки.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, білоруська сторона "десятки разів пропонувала США співробітничати, вирішувати проблеми". "Вони не хочуть. Вони хочуть підім`яти під себе і кованим чоботом розтоптати країну і наш народ. Не вийде", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

При цьому він закликав Посла США в Мінську "займатися своїми проблемами, бо може достроково покинути свій пост в Білорусі".

Як повідомлялося, 13 грудня К.СТЮАРТ заявила, що США планують ввести проти підприємств Білорусі додаткові санкції. Обмежувальні заходи, за її словами, можуть бути поширені на компанії, які контролюються "Белнефтехимом", а також підприємства, підконтрольні чиновникам, яким заборонений в`їзд у США.

Санкції відносно керівництва Білорусі були введені з боку США і ЄС після президентських виборів 2006 року, на яких переміг О.ЛУКАШЕНКО. Президентові і його оточенню було заборонено в`їзд у Сполучені Штати і країни Євросоюзу.