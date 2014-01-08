У Нігерії на магістралі загорівся бензовоз, загинули 15 людей
18:45, 08 січня 2014Світ
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Бензовоз перекинувся і загорівся в нігерійському Лагосі, загинули 15 людей, передає в середу агентство Франс Прес з посиланням на Національне управління з надзвичайних ситуацій (NEMA).
За словами представника NEMA Ібрагіма Фарінлоє (Ibrahim Farinloye), на місці події загинули дев'ятеро людей. «Службовці пожежної служби пізніше виявили ще шість тіл», - додав він. В результаті спалаху бензовозу почалася пожежа, було зруйновано чотири будинки, понад 60 магазинів, згоріли чотири автобуси, повідомляє РИА Новости.
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Інцидент стався на магістралі, яка з'єднує міський міжнародний аеропорт з морським портом.
Не повідомляється, що стало причиною аварії.
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