У Нігерії на магістралі загорівся бензовоз, загинули 15 людей

За словами представника NEMA Ібрагіма Фарінлоє (Ibrahim Farinloye), на місці події загинули дев'ятеро людей. «Службовці пожежної служби пізніше виявили ще шість тіл», - додав він. В результаті спалаху бензовозу почалася пожежа, було зруйновано чотири будинки, понад 60 магазинів, згоріли чотири автобуси, повідомляє РИА Новости.

Читайте також: 7 людей, включаючи трьох міліціонерів, потрапили в ДТП в Харкові

Інцидент стався на магістралі, яка з'єднує міський міжнародний аеропорт з морським портом.

Не повідомляється, що стало причиною аварії.