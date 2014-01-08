7 осіб, включаючи трьох міліціонерів, потрапили в ДТП в Харкові
7 січня в Харкові сталася ДТП за участю службового автомобіля міського управління міліції. Повідомляється, що зіткнулися Mercedes-Benz Е-200 і міліцейський Renault Kangoo. Від удару перша машина перекинулася, а друга - в'їхала в стовп. Один міліціонер перебуває в реанімації.
Унаслідок аварії постраждало 7 осіб. Троє міліціонерів – співробітників патрульної служби, водій та троє пасажирів «Мерседесу». Усі доправлені до лікарні з травмами різної ступені тяжкості.
Тяжких травм зазнав 37-річний старший інспектор роти полку патрульної служби, капітан міліції. На даний час він перебуває у реанімації. Лікарі визначають його стан як тяжкий, неконтактний.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч.1 ст.286 КК України), прокуратурою області розпочате кримінальне провадження.
На даний момент встановлено, що працівники патрульної служби на момент ДТП перебували на службі у форменому одязі, з табельною вогнепальною зброєю та їхали на виклик з увімкненими спеціальними сигналами.