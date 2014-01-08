7 осіб, включаючи трьох міліціонерів, потрапили в ДТП в Харкові

Унаслідок аварії постраждало 7 осіб. Троє міліціонерів – співробітників патрульної служби, водій та троє пасажирів «Мерседесу». Усі доправлені до лікарні з травмами різної ступені тяжкості.

Тяжких травм зазнав 37-річний старший інспектор роти полку патрульної служби, капітан міліції. На даний час він перебуває у реанімації. Лікарі визначають його стан як тяжкий, неконтактний.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч.1 ст.286 КК України), прокуратурою області розпочате кримінальне провадження.

На даний момент встановлено, що працівники патрульної служби на момент ДТП перебували на службі у форменому одязі, з табельною вогнепальною зброєю та їхали на виклик з увімкненими спеціальними сигналами.