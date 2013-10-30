В Індії зіткнулися автобус і бензовоз, 40 загиблих

В аварії загинули щонайменше 40 людей, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал NDTV.

За даними ТБ? водій спробував обігнати один з автомобілів і врізався в цистерну близько 05.00 за місцевим часом (01.30 за Києвом) . Цистерна вибухнула, почалася пожежа. Інцидент стався в штаті Андхра-Прадеш.

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Всього в автобусі у момент зіткнення перебувало 49 пасажирів, більшість з них спали. За попередніми даними, тільки четверо зуміли розбити вікна і вибратися з автобуса перед тим , як він загорівся.

Автобус належав туристичній компанії Jabbar Travels .