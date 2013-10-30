В Індії зіткнулися автобус і бензовоз, 40 загиблих
07:22, 30 жовтня 2013Світ
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Автобус, що їхав з південного індійського міста Бангалор в Хайдарабад, згорів у середу вранці після зіткнення з автоцистерною з бензином
В аварії загинули щонайменше 40 людей, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал NDTV.
За даними ТБ? водій спробував обігнати один з автомобілів і врізався в цистерну близько 05.00 за місцевим часом (01.30 за Києвом) . Цистерна вибухнула, почалася пожежа. Інцидент стався в штаті Андхра-Прадеш.
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Всього в автобусі у момент зіткнення перебувало 49 пасажирів, більшість з них спали. За попередніми даними, тільки четверо зуміли розбити вікна і вибратися з автобуса перед тим , як він загорівся.
Автобус належав туристичній компанії Jabbar Travels .
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