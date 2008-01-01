Прем`єр Латвії: дякую, що не поїхали на заробітки

Прем`єр-міністр Латвії Івар Годманіс в новорічному зверненні до народу сказав, що поки що Латвія відстає в розвитку від "старих" країн ЄС мінімум на десять років.

"Нас разом з Естонією і Литвою вивели на світовий стадіон в наручниках, які ми носили 50 років. Коли ми повернули собі незалежність, інші були вже далеко попереду. Але сьогодні, на моє глибоке переконання, ми відстаємо від них на якісь десять кіл, десять років. І ми їх наздоженемо. Буде важко, але нічого неможливого в цьому не немає", - цитує Годманіса РІА "Новости".

Він також подякував підприємцям, вчителям, поліцейським, працівникам культури за те, що вони не виїхали до інших країн ЄС на заробітки.