США поповнили список терористів

У чорному списку американського зовнішньополітичного відомства виявилися відділення "Ансар аль-Шаріа" в лівійських містах Дерна і Бенгазі, а також туніський осередок цієї організації, повідомляє Лента.ру.

Адміністрація Обами звинувачує активістів цих структур в організації нападу на своє консульство в Бенгазі 11 вересня 2012. Тоді в ході штурму диппредставництва було вбито чотирьох американців, включаючи посла в Лівії Крістофера Стівенса.

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Спочатку в цьому нападі Вашингтон звинувачував місцевих жителів, розлючених появою в Мережі антиісламського фільму американського виробництва. Пізніше погром в консульстві було визнано заздалегідь спланованою терористичною атакою.

За підозрою в її організації в ряді країн були затримані активісти різних екстремістських організацій, включаючи "Лівійську ісламську бойову групу". Офіційні звинувачення цим людям так і не були пред'явлені. Доказів причетності "Ансар аль-Шаріа" до вбивства американців поки що представлено не було.

"Ансар аль-Шаріа" базується в Тунісі, де домагається побудови ісламської держави. Влада цієї країни оголосила організацію поза законом за участь у низці злочинів. Відділення угруповання діють і на економічно нерозвиненому сході Лівії.