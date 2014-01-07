У Греції терорист не повернувся до в'язниці з різдвяної відпустки

Як повідомляє «Лента.ру» з посиланням на Agence France-Presse, 56-річний Ксирос 1 січня відбув на дев'ятиденне побачення з родичами, проте порушив правила перебування у відпустці, не з’явившись 6 січня до поліцейської дільниці у Халкидіках. Адвокат Ксироса заявив, що не одержував ніяких повідомлень від свого клієнта, але не виключив, що той «ухвалив рішення про втечу відповідно до своїх політичних поглядів».

Ксирос, засуджений на шість довічних термінів, одержав короткочасну відпустку з в'язниці вже усьоме. Попередні відпустки закінчувалися без ексцесів. У зв'язку із зникненням засудженого терориста грецька поліція приведена у стан підвищеної бойової готовності.

Решта засуджених учасників організації «17 листопада», зокрема двоє братів Ксироса, продовжують залишатися в ув'язненні.

«Революційна організація 17 листопада» одержала свою назву на честь останнього дня протестних виступів 1973 року проти правлячої Грецією військової хунти. Ці виступи, основу яких складали студенти, були жорстоко придушені військовими. Організація «17 листопада», що сповідала крайню ліву ідеологію, функціонувала з 1975-го по 2002-й рік, здійснивши 103 терористичних акції в Європі, Великій Британії і США. У результаті цих акцій загинули 23 людини - політики, бізнесмени, військові, поліцейські, журналісти.

У червні 2002 року грецька поліція під час невдалої спроби чергової терористичної атаки заарештувала Савваса Ксироса - брата Христодулоса Ксироса. Арешт Савваса потяг за собою затримання решти членів групи і її фактичне знищення. Більшість членів організації одержали довічні тюремні терміни.