План дій Ірану, ЄС і США з ядерного питання набуде чинності 20 січня

Спільний план дій Ірану і країн "шістки" почне виконуватися 20 січня. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на офіційного представника МЗС Ірану.

Пізніше цю інформацію підтвердила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, а президент США Барак Обама привітав це рішення. У поширеній прес-службою Білого дому заяві йдеться, що всі досягнуті домовленості "сприятимуть досягненню нашої мети, що полягає в тому, щоб не дозволити Ірану отримати ядерну зброю". Водночас американський президент попередив, що більша частина антиіранських санкцій залишиться в силі і в цілому вони будуть посилені, якщо Тегеран порушить свої обіцянки.

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Нагадаємо, план був ухвалений за підсумками переговорів у Женеві 24 листопада 2013 року. Згідно з цим документом, Тегеран взяв на себе зобов'язання не збагачувати уран понад 5% і значно скоротити темпи розвитку своєї ядерної програми, дозволивши експертам Міжнародного агентства з атомної енергії провести інспекції ключових ядерних об'єктів країни.

Захід, у свою чергу, погодився частково послабити економічні санкції. Ці домовленості були названі "першим кроком", на зміну якому має прийти всеосяжна угода.