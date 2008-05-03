”Шістка” зробила Ірану нові пропозиції в обмін на відмову від збагачення урану

"Шістка" міжнародних посередників погодилася відновити пропозиції про співпрацю Ірану в обмін на відмову країни від збагачення урану. Про це повідомив в заяві від імені "Шістки" глава МЗС Великої Британії Девід МІЛІБЕНД, передає Newsru.

Він нагадав, що прийнята Радою безпеки ООН резолюція 1893 по санкціях відносно Ірану передбачала паралельно розробити пропозиції про співпрацю, які допомогли б переконати Іран відмовитися від ядерних розробок.

"Ми переглянули і відновили зроблені в червні 2006 року пропозиції і погодилися виступити з новою пропозицією", - відзначив Д.МІЛІБЕНД у присутності Держсекретаря США Кондолізи РАЙС, глави МЗС Росії Сергія ЛАВРОВА та інших учасників "Шістки".

Характер і подробиці зробленого Тегерану пропозиції не розголошуються, проте Д.МІЛІБЕНД відзначив, що воно символізує "новий підхід до Ірану".

При цьому глава Форін-офісу підкреслив, що країни "Шістки" (постійні члени РБ ООН і Німеччина) продовжують наполягати на тому, що продовження збагачення урану іранською стороною представляє серйозну загрозу стабільності в регіоні. Крім того, за його словами, "Іран повинен узяти на себе ряд чітких зобов`язань з відповідальності перед міжнародним співтовариством".