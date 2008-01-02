У Косово підірвали сербський банк
16:42, 02 січня 2008Світ
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Бомба була розташована поряд із дверима банку
У Косово в будівлі сербського банку Komercijalna Banka в місті Драгаш вибухнула бомба.
Як передає Лента.ру, інцидент стався пізно ввечері 1 січня. В результаті вибуху ніхто не постраждав.
За попередніми даними, бомба була розташована поряд із дверима банку.
Це відділення Komercijalna Banka відкрилося тільки в 2004 році, проте його намагалися підірвати вже двічі.
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