У Косово підірвали сербський банк

У Косово в будівлі сербського банку Komercijalna Banka в місті Драгаш вибухнула бомба.

Як передає Лента.ру, інцидент стався пізно ввечері 1 січня. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

За попередніми даними, бомба була розташована поряд із дверима банку.

Це відділення Komercijalna Banka відкрилося тільки в 2004 році, проте його намагалися підірвати вже двічі.