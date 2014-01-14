У Саудівській Аравії обстріляли німецьких дипломатів
01:01, 14 січня 2014Світ
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Невідомі в Саудівській Аравії обстріляли автомобіль німецьких дипломатів
Як повідомляють місцеві ЗМІ, інцидент стався в місті Аль-Авам на заході країни, передає РІА Новости.
В результаті обстрілу машина загорілася. Уточнюється, що два німецьких дипломата, що знаходилися в ній у момент нападу, не постраждали.
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МЗС ФРН підтверджує обстріл машини німецьких дипломатів.
"Машина була обстріляна і загорілася. Ніхто не постраждав. Німецьке посольство в Ер-Ріяді разом з компетентними відомствами Саудівської Аравії займається з'ясуванням обставин інциденту", - сказала представник МЗС.
Від докладніших коментарів вона утрималася.
Як повідомляє поліція, проводиться розслідування події.
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