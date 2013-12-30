Невідомі відкрили стрілянину біля будинку посла ФРН в Греції

Невідомі в ніч на понеділок відкрили стрілянину біля будинку посла ФРН в Греції Вольфганга Дольда, за інформацією "Прото тема" повідомляє РИА Новости.

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Інцидент стався близько 3:30 ранку на перетині вулиць Тзавелла і Етнікіс Амінас в північному передмісті Афін Халандри. Постраждалих немає, ніякого збитку будівлі від пострілів не нанесено, пише видання.

Поліція Греції негайно блокувала район, до розслідування підключилися антитерористичні служби, оскільки інцидент визнали актом тероризму. Зараз спецслужби вивчають записи камер спостереження, встановлених на будівлі дипмісії. Вже затримано троє підозрюваних.

За даними ЗМІ, всього в нападі брали участь чотири людини, вони зробили майже 20 пострілів з автомата Калашникова, чотири кулі потрапили в ворота.

Про подію було негайно проінформовано прем'єр-міністра Греції Антоніса Самараса, який провів телефонну розмову з главою дипмісії Німеччини, повідомило видання.

Будинок німецького посла вдруге піддається нападу. Попередній випадок стався у травні 1999 року, коли активісти терористичного угрупування "17 листопада" випустили по будівлі ракету, яка вибухнула на даху будівлі резиденції посла.