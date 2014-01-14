У США чоловік у кінотеатрі розстріляв сусіда, який під час сеансу писав смс

Про це повідомили представники місцевих правоохоронних органів, передає ИТАР-ТАСС.

Інцидент стався в кінотеатрі міста Уеслі-Чапел, розташованого в 30 км на північ від Тампи, на показі фільму "Вцілілий". Один з глядачів набирав смс-повідомлення на мобільному телефоні, що не сподобалося чоловікові, який сидів ззаду . Він вихопив пістолет і вистрілив у порушника спокою і його дружину. Жінка була доставлена ​​в лікарню. Про її стан інформації немає.

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Прибулі на місце події правоохоронці заарештували стрілка.

Стрілянина в кінотеатрах відбувається в США не вперше. У липні 2012 року озброєний гвинтівкою, дробовиком і двома пістолетами 24-річний Джеймс Холмс проник в один з кінотеатрів міста Аврора (штат Колорадо), де йшла прем'єра фільму про "Бетмена". Він розпилив сльозогінний газ, а потім відкрив вогонь по глядачах. В результаті загинули 12 людей, ще 58 отримали поранення.