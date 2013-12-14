У США сталася чергова стрілянина в школі

Як повідомляють місцеві ЗМІ, будівля школи, в якій можуть перебувати до 2,2 тисячі учнів, наразі оточена поліцією.

Як повідомляє Ассошиейтед Прес з посиланням на поліцію, сам стрілець був знайдений мертвим на місці злочину, імовірно, він вчинив самогубство.

Другий потерпілий школяр знаходиться в лікарні у критичному стані.

За даними поліції, зловмисник зайшов до школи з дробовиком і ходив класами і коридорами в пошуках одного з вчителів. Викладач, дізнавшись про те, що його шукає озброєний вихованець, поспішив покинути будівлю школи. Не знайшовши вчителя, школяр почав стріляти у ровесників.

В даний час поліцейські продовжують обшукувати будівлю школи. Як повідомив шериф округу Арапахо штату Колорадо Грейсон Робінсон, після інциденту в школі була виявлена ​​пляшка, можливо, із запалювальною сумішшю. Зараз поліцейські намагаються зрозуміти, чи пов'язана небезпечна знахідка зі стріляниною в школі.

Як зазначає агентство, передмістя Денвера Сентенніал розташоване всього в декількох кілометрах від міста Аврора, де минулого року 25-річний Джеймс Холмс розпилив сльозогінний газ у глядацькій залі кінотеатру після початку фільму "Темний лицар: Відродження легенди", а потім почав стріляти. В результаті загинули 12 людей, десятки отримали поранення.

Стрілянина в Колорадо сталася незадовго до першої річниці трагедії в школі Сенді Хук в місті Ньютаун, штат Коннектикут, де в грудні 2012 року стрілянину влаштував 20-річний Адам Ланза. Жертвами Ланзи стали 20 дітей і шестеро дорослих. Сам злочинець застрелився на місці трагедії.

Стрілянина в Коннектикуті стала однією з найкривавіших в сучасній історії США і викликала широкий громадський резонанс. Після цього інциденту президент країни Барак Обама закликав конгрес розробити законопроект, що посилює правила купівлі та продажу зброї, щоб знизити рівень насильства в суспільстві.

За матеріалами РІА Новости