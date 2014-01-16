США отримали відео із захопленим у полон в Афганістані американцем

Як передає телеканал CNN з посиланням військове джерело, на записі можна побачити Бергдала, здоров'я якого підірване п'ятьма роками, проведеними в неволі. Відео датоване 14 грудня минулого року, повідомляє РИА Новости.

Двадцятитрирічний єфрейтор Боуї Бергдал пропав безвісти з американської сторожовий застави в південно-східній афганській провінції Пактіка 29 червня 2009. Остання відеозапис з ним була отримана в 2011 році. Торік родина військовослужбовця отримала від нього листа через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Представник Пентагону в коментарі телеканалу запевнив, що США щодня працюють через військові, розвідувальні і дипломатичні канали, щоб гарантувати звільнення Бергдала, який, як зазначають американські ЗМІ, наразі є єдиним американським військовослужбовцям, утримуваним ворожими силами.

Раніше бойовики, які утримують Бергдала, вимагали від США вивести війська з Афганістану як умову його звільнення. Однак влітку минулого року вони висловили готовність відпустити Бергдала в обмін п'ятьох в'язнів в'язниці Гуантанамо.