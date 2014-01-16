«Форсаж» по-німецьки: У Німеччині автопірати на трасі пограбували фуру з продукцією Apple

На звичайному легковому автомобілі злочинці "прилаштувалися" ззаду тягача, який перевозив пристрої з Голландії до Чехії через територію Німеччини, пише UiP з посиланням на n-tv.de.

Один із зловмисників перебрався через люк на даху авто на капот і, розкривши замок причепа за допомогою болторіза, благополучно передав спільнику 7 коробок з гаджетами Apple.

Всього в руки грабіжників потрапило 125 iPad Air, чотири iPad mini, близько 30 iPhone і дві яблучних клавіатури.

Водій вантажівки виявив пропажу тільки на ранок, коли зробив зупинку неподалік від міста Кассель.

Це не перша гучна "яблучна" крадіжка на території Німеччини. Раніше невідомі протаранили на автомобілі берлінський Apple Store.

Раніше в Україні на Тернопольщині затримали групу злодіїв, які вночі на ходу викрадали вантажі з фур.

До складу групи входили батько, син та кум сімейства. Батько майстерно керував автомобілем, тримаючи дистанцію з такою точністю, щоб син зміг з капота легковика вчепитися до кузова вантажівки, кум допомагав парубкові забиратися до вантажного відділення, отримував від нього і перекидав у салон товар.