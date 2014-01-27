Сноуден впевнений, що Пентагон та АНБ хочуть його вбити
09:03, 27 січня 2014Світ
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Колишній співробітник спецслужб США Едвард Сноуден готовий повернутися в США, але він побоюється за своє життя
Едвард Сноуден каже, що він побоюється за своє життя / Скріншот The Guardian
Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден побоюється за своє життя.
При цьому він готовий повернутися до США тільки в разі гарантії амністії, повідомляє радіостанція «Ехо Москви» з посиланням на «Рейтер».
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Сноуден в такому випадку готовий почати переговори з генпрокурором Еріком Холдером про повернення на батьківщину.
Раніше Холдер говорив, що США не готові розглядати ідею амністії для Сноудена. При цьому сам Сноуден переконаний, що співробітники Пентагону і Агентства національної безпеки бажають йому смерті.
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