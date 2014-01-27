Навальний представив «корупційну карту» Сочі

Про це пише Лента.ру.

Карту, як розповів Навальний у своєму блозі, у фонді розробили, тому що їм "набридло дивитися, як жонглюють цифрами олімпійських будівництв" російські чиновники. Він, зокрема, послався на заяву віце-прем'єра Дмитра Козака про те, що на Олімпіаду було витрачено в цілому 214 мільярдів рублів.

На головній сторінці «Енциклопедії витрат» наводиться розрахунок, згідно з яким загальні витрати на Олімпійські ігри склали півтора трильйона рублів. Ця цифра вийшла шляхом додавання витрат федерального бюджету на спортивні об'єкти та інфраструктуру (822 мільярди рублів), витрат держкомпаній (343 мільярди), виданих Зовнішекономбанком кредитів (249 мільярдів), приватних інвестицій (53 мільярди) та бюджетних витрат Краснодарського краю (33 мільярда рублів).

При цьому в загальну суму автори дослідження включили всі кредити ВЕБ, які отримали олімпійські інвестори, маючи на увазі, що вони є безповоротними. Це суперечить заявам самого банку про те, що проблемними там вважають лише кредити на суму 190 мільярдів, які, можливо, доведеться реструктурувати.

В «енциклопедії» також представлені дані по витратах на будівництво олімпійських та інфраструктурних об'єктів у Сочі. Картка кожного об'єкта супроводжується аналізом того, наскільки була завищена його вартість у порівнянні з аналогічними спорудами в інших країнах. Наприклад, вартість елементів поєднання залізниці з автомобільною дорогою "Адлер - Червона поляна" порівняна з витратами на будівництво доріг, тунелів і мостів за кордоном. Вартість суміщеної дороги (285 мільярдів рублів), на думку авторів доповіді, була завищена в 1,9 рази.

Між тим, при зіставленні вартості об'єктів у проекті наводяться суперечливі оцінки. Так, льодова арена «Шайба» в доповіді порівнюється за вартістю одного глядацького місця з ще не збудованими стадіонами в південнокорейському Пхенчхані, передбачувані витрати на які значно менше. Автори не врахували, що фактична вартість споруд може зрости до завершення будівництва.

В описах об'єктів також присутні протиріччя. У короткій довідці, присвяченій Олімпійському селу, йдеться про те, що інвесторам буде складно після Ігор продати нерухомість під житловий комплекс: «Одне гостьове місце в селі коштує як двокімнатна квартира в Москві». При цьому в докладному описі житло порівнюється тільки за ціною квадратного метра, що подібна до московської, а не за вартістю конкретних квартир або гостьових місць.

«Ми завжди говорили і говоримо, що абсолютно некоректно називати всі інвестиційні витрати в Сочі витратами на Олімпіаду. Та цифра, яку називав і президент 214 мільярдів - це витрати на будівництво олімпійських об'єктів і інфраструктурних об'єктів, безпосередньо пов'язаних з їх змістом. Що стосується вкладень у транспортну інфраструктуру, енергетичну, комунальну, екологічну, то, загалом, ці цифри збігаються у пана Навального з тим, що називалося і на офіційному рівні, от тільки називати їх витратами на Олімпіаду некоректно», - прокоментував представлений доповідь «Ленте.ру» офіційний представник віце-прем'єра Дмитра Козака Ілля Джус.

Представники російської опозиції раніше неодноразово висловлювали думки про масштаби корупції при організації сочинської Олімпіади. Політик Борис Нємцов, зокрема, підготував доповідь «Зимова Олімпіада в субтропіках», в якій оцінив частку корупційних розкрадань при підготовці до Ігор в 50-60 відсотків. Дмитро Козак, в свою чергу, заявляв, що перевірки не виявили нецільового використання коштів. Президент Росії Володимир Путін зазначав, що «великомасштабних корупційних проявів в рамках реалізації сочинського проекту» помічено не було.