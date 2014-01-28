Рамзан Кадиров запалив чашу олімпійського вогню в Грозному

Про це пише ИТАР-ТАСС.

"Наш перший президент Ахмат-Хаджі Кадиров навчав нас, що не треба жити мріями, їх потрібно втілювати в життя. Завдяки президенту Росії Володимиру Путіну проведення Олімпіади в Росії стало реальністю. Я вірю, що наша велика держава здивує увесь світ високим рівнем організації і проведення Олімпіади в Сочі", - заявив Кадиров на урочистій церемонії запалювання чаші олімпійського вогню.

У ці хвилини на стадіоні "Ахмат-Арена" триває концерт зірок чеченської і російської естради, а завершиться святковий захід лазерним шоу.

Протяжність маршруту естафети олімпійського вогню по території республіки становить 16,4 км. Більше 70 тис. жителів Чечні у вигляді живого коридору вітали олімпійський вогонь.

Першим олімпійський вогонь з аеропорту Грозний проніс триразовий олімпійський чемпіон з вільної боротьби, володар "Золотої борцовки" ФІЛА як кращий борець в історії вільної боротьби Бувайсар Сайтієв. В аеропорту Грозний, куди олімпійський вогонь прибув з Карачаєво-Черкесії, символ Ігор зустрічали глава Чечні Рамзан Кадиров, керівництво регіону, імениті спортсмени.

Всього на території регіону в естафеті взяли участь 82 факелоносця, з них 77 з Чеченської Республіки.

Пізніше, у вівторок, олімпійський вогонь вирушить в Інгушетію.