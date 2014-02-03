У Венесуелі прихильники Уго Чавеса відзначили п'ятнадцяту річницю його приходу до влади

2 лютого 1999 року Чавес вступив на посаду глави держави, перемігши на своїх перших президентських виборах, після чого безперервно правив у південноамериканській республіці аж до своєї смерті в березні минулого року, передає ИТАР-ТАСС.

В кінці 2013 року нинішній президент країни Ніколас Мадуро проголосив 8 грудня Днем любові до Уго Чавеса. Повна назва нового свята звучить як "День вірності і любові до верховного команданте Уго Чавеса і до Батьківщини".

У жовтні президент Мадуро заявив про необхідність вивчати ідейний спадок Уго Чавеса в школах і університетах. З такою пропозицією він виступив, відвідавши штат Барінас, де народився і виріс лідер боліваріанської революції.

У липні Мадуро оголосив про створення науково-дослідного інституту з вивчення ідейної спадщини Чавеса. Інститут очолив старший брат екс-президента Адан Чавес - нинішній губернатор штату Барінас.

Уго Чавес помер 5 березня минулого року після важкої і тривалої хвороби.