Гендиректор "Дождя" прокоментувала причину, через яку телеканал відключають

Проблеми у російського приватного телеканалу «Дождь» виникли через його незалежність і неможливість впливати на його контент «по дзвінку».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказала генеральний директор «Дождь» Наталія Синдеєва.

Так, відповідаючи на запитання, що реально призвело до віялового відключення телеканалу від кабельних мереж, Синдеєва сказала: «Наша незалежність, ми незалежні й нам не можна просто подзвонити й сказати, а що це в тебе головний редактор зробив, а не чи хочеш ти його звільнити, а чи не хочеш ти його змінити. Це головна причина роздратування на нашу адресу. Це єдиний (у Росії) незалежний приватний канал», - сказала Синдеєва.

Вона вважає, що це дуже поганий прецедент для ринку, оскільки в даному випадку «по дзвінку», порушуючи всі домовленості, відбувається виключення телеканалу з кабельних мереж.

Читайте такожУ Росії опозиційний телеканал Дождь оголосили фактично закритим

При цьому Синдеєва підкреслила, опитування про блокаду Ленінграда, після чого в телеканалу почалися проблеми, було некоректним.

«Опитування було некоректним, незважаючи на те, що всі розуміли, що таке опитування мало право на обговорення. Те, що було поставлено питання, – проблем немає, а те, як воно було сформульовано, – це була помилка», - сказала Синдеєва.

При цьому вона запевнила, що, незважаючи на відключення телеканалу від багатьох кабельних мереж, його робота продовжуватиметься.

«Коли відключає один оператор, другий, третій і так далі, тобі нічого не залишається, загалом у принципі ще трохи, й треба цю справу закривати. Але ми цього робити не будемо.

«Ми працюватимемо рівно в тому ж обсязі, тому ж режимі, тією кількістю людей, які зараз є. Звичайно, ми зараз намагаємося затягнути ще пояси, хоча вони й так туго затягнуті. Й зараз усі хлопці приходять із пропозиціями, де ми можемо скоротити, а де заробити», - повідомила Синдеєва.

Як повідомляв УНІАН, із 30 січня прокуратура Санкт-Петербурга проводить перевірку опозиційного телеканалу «Дождь» за опитування: «Чи варто було залишити блокадний Ленінград і тим самим «уберегти сотні тисяч життів?».

Низка кабельних мереж Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфи, Пермі, Ярославля, Самари, Нижнього Новгорода і Волгограда припинили транслювати «Дождь».

На думку низки експертів, причиною відключення телеканалу могло стати активне й неупереджене висвітлення українського Євромайдану.