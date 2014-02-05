Лівія знищила хімічну зброю

З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ країни Мохаммед Абдель-Азіз, повідомляє Лента.ру з посиланням на BBC News.

За словами міністра, процес знищення хімзброї був завершений 26 січня. Він зазначив технологічну допомогу з боку іноземних держав, в тому числі Канади, Німеччини та США.

Повідомляється, що мова йде про хімзброю першої категорії. Прекурсори, що відносяться до другої категорії, передбачається знищити до кінця 2016 року.

Лівія почала позбавлятися від хімічних боєприпасів після приєднання до Конвенції про заборону хімічної зброї в 2004 році. За офіційними даними, на той момент країна мала 25 тонн іприту, тисячу тонн прекурсорів, а також тисячами незаповнених авіабомб, придатних для використання військових хімікатів.

Як нагадує агентство, при уряді Муаммара Каддафі було знищено 54 % від зазначеної кількості іприту і близько 40 % прекурсорів. Роботи зі знищення запасів були припинені лютого 2011 року через що почалася в країні революція. Після повалення Каддафі нові власті заявили про наявність в Лівії раніше не врахованих запасів хімічної зброї.

В даний час процес знищення хімічної зброї йде в декількох країнах, в тому числі в Росії та США. Останньою країною, що приєдналася до Конвенції, стала Сирія. Знищення хімзброї стало умовою невтручання США у громадянську війну, яка триває в цій країні з весни 2011 року. США погрожували ввести війська в Сирію після інформації про застосування хімзброї під Дамаском в ході бойових дій.