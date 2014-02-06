Росія закликає всіх до "олімпійського перемир'я"

"Російська Федерація як організатор і упорядник зимової Олімпіади наполегливо закликає всіх учасників збройних конфліктів, незалежно від країн та континентів, оголосити на цей час "олімпійське перемир'я". В першу чергу наш заклик звернений до сторін кровопролитного конфлікту в Сирії, який чинить серйозний дестабілізуючий вплив не лише на обстановку в цій країні, але і в регіоні в цілому", - повідомляється на сайті російського зовнішньополітичного відомства в четвер.

Про це пише "РИА Новости".

У МЗС РФ нагадали, що цей крок відповідає прийнятій з ініціативи Росії 6 листопада 2013 року резолюції Генасамблеї ООН 68/9 "Утвердження миру і побудови щасливого життя на планеті за допомогою спорту і втілення олімпійських ідеалів". Раніше із закликом про "олімпійське перемир'я" звернувся генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

"В логіку досягнення політико-дипломатичного врегулювання в Сирії вписується Міжнародна конференція щодо Сирії, яка відбулася 22 січня, і міжсирійські перемовини у Женеві, що почалися одразу після неї за посередництва ООН", - додали в російському міністерстві.