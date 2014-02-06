Казахстан можуть перейменувати в "Казах єлі" - ЗМІ
Казахстан може бути з часом перейменований у "Казах єлі" ("Земля казахів"), сказав президент республіки Нурсултан Назарбаєв у четвер в ході відвідування Атирауської області (на заході республіки).
"У назві нашої країни є закінчення "стан" - як і в інших держав Центральної Азії. Водночас іноземці виявляють цікавість до Монголії, населення якої становить лише два мільйони чоловік, при цьому в її назві відсутнє закінчення "стан". Можливо, треба розглянути з часом питання переходу на назву нашої країни "Казах єлі", але раніше слід обов'язково обговорити це з народом", - цитує Назарбаєва його прес-служба.
Читайте такожСтворення Євразійського союзу не є спробою реставрації СРСР – НазарбаєвПро це пишуть РИА Новости.
При цьому президент висловив переконання, що при збереженні єдності і толерантності Казахстан досягне всіх поставлених цілей.
"Наша перевага - в різноманітності багатоетнічного народу", - зазначив Назарбаєв.