Казахстан можуть перейменувати в "Казах єлі" - ЗМІ

"У назві нашої країни є закінчення "стан" - як і в інших держав Центральної Азії. Водночас іноземці виявляють цікавість до Монголії, населення якої становить лише два мільйони чоловік, при цьому в її назві відсутнє закінчення "стан". Можливо, треба розглянути з часом питання переходу на назву нашої країни "Казах єлі", але раніше слід обов'язково обговорити це з народом", - цитує Назарбаєва його прес-служба.

Читайте такожСтворення Євразійського союзу не є спробою реставрації СРСР – НазарбаєвПро це пишуть РИА Новости.

При цьому президент висловив переконання, що при збереженні єдності і толерантності Казахстан досягне всіх поставлених цілей.

"Наша перевага - в різноманітності багатоетнічного народу", - зазначив Назарбаєв.