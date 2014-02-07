CNN вибачилася за брестський монумент в списку найпотворніших пам'ятників

Відповідну заяву розміщено на офіційному сайті телеканалу у вигляді поправки до первісного матеріалу, пише Лента.ру.

«Ми усвідомили, що згадка в нашому списку Брестської фортеці образила жителів Білорусі», - йдеться в заяві. Редакція підкреслила, що список лише мав на меті в жартівливій формі познайомити читачів з пам'ятниками зі всього світу.

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У заяві CNN відзначається важливість монумента для безлічі людей, які пам'ятають жертв захисників фортеці. У той же час, прибирати пам'ятник зі списку найпривабливіших споруд світу редакція не стала.

Рейтинг найпотворніших пам'ятників світу з'явився на сайті CNN 24 січня. Крім «Мужності», до нього увійшли монумент підстави Трудової партії Північної Кореї, скульптура Папи Івана Павла II в Римі, а також скульптура Мартіна Лютера Кінга в Толедо.

Список викликав обурення у адміністрації меморіального комплексу «Брестська фортеця-герой», яка назвала його «блюзнірським». Пізніше з критикою CNN виступили депутати російської Держдуми, які зажадали від каналу офіційних вибачень.