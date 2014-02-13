Жириновський назвав усіх слов’ян ворогами Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Жириновський сказав під час Московського економічного форуму.

"Припиніть (вживати) ці назви "Братні народи" - нічого немає братнього. Ворог сидить на ворогу і ворогом поганяє... Забудьте ці слова, вони вороги наші номер один, вони з фашистською Німеччиною топтали наші землі - всі ці слов'яни", - заявив Жириновський.

Зокрема, серед "ворогів" він згадав сербів, болгарів і українців.

Читайте такожЖириновський пояснив, навіщо пропонував обгородити Кавказ колючим дротомТакож російський політик упевнений у тому, що Росія не повинна давати нікому ніяких знижок і має торгувати за середньоєвропейськими цінами.

На думку Жириновського, Росії потрібно акцентувати свою зовнішню політику не на західному векторі, а на південному. "Не треба було рухатися на захід, як російські царі - потрібно рухатися на Південь. На Півдні нас чекають і люблять, ми йдемо туди, де нас не чекають і не люблять. Ми 100 років робимо не те, що треба", - сказав Жириновський і додав, що у двері Росії стукаються Туреччина та Іран.

При цьому, на його думку, Україна і країни Балтії відштовхують Росію. "Навіщо це потрібно? Вони б давно здохли без нашої допомоги", - заявив Жириновський.