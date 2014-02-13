Великобританія не дозволить незалежній Шотландії використовувати фунт стерлінгів

"Шотландія збереже фунт стерлінгів, якщо залишиться у складі Великобританії. Якщо вона вийде з Великобританії, то втратить його", - підкреслив він.

"Якщо Шотландія вийде зі складу Великобританії, вона одночасно розпрощається і з фунтом стерлінгів, - продовжував міністр. - Немає ніяких юридичних норм, які зобов'язують нас зберігати валютний союз з незалежною Шотландією".

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Як пише ИТАР-ТАСС, Шотландська національна партія в "дорожній карті" поставила мету у разі набуття Шотландією незалежності укласти валютний союз з Великобританією і зберегти у обігу фунт стерлінгів. Однак міністр фінансів Осборн заявив, що Лондон виключає такий варіант. "Будь-який валютний союз вимагає політичного союзу, - зауважив він. - Без цього єдина грошова одиниця неможлива. Ще однією важливою умовою валютного союзу є банківський союз. Однак це буде означати субсидування Великобританією незалежної Шотландії. Британські платники податків на це не підуть. Вони не допустять подібних трансфертів".

"Я не рекомендую валютний союз, він не спрацює, - підсумував Осборн. - Валютного союзу з незалежної Шотландією не буде і люди повинні це розуміти".

Референдум про незалежність Шотландії відбудеться в майбутньому вересні.

Незалежні аналітики відзначають, що Лондон зробив найважливіший хід, позбавивши шотландців, що виступають за незалежність, надії на фунт стерлінгів і валютний союз з Великобританією. Найближчі тижні покажуть, чи зміг Лондон перехопити ініціативу у дебатах щодо майбутнього референдуму і висунути вагомий контраргумент, що дозволяє запобігти виходу Шотландії зі складу Великобританії.