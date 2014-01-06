Кемерон відмовився від дебатів про незалежність Шотландії

Про це повідомили в канцелярії прем'єра на Даунінг-стріт, 10, пише ІТАР-ТАРС.

"Ні, Девід Кемерон не братиме участі ні в яких дебатах", - заявила офіційний представник британського лідера. "Він є головою уряду всього Сполученого Королівства, у тому числі і Шотландії, і тому вважає таку дискусію недоречною", - зазначила вона.

"Прем'єр-міністр упевнений, що в даний час обговорювати можливу незалежність Шотландії слід не державним лідерам, а самим мешканцям цієї частини королівства", - підкреслили на Даунінг-стріт, 10.

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Голосування з питання суверенітету Шотландії відбудеться 18 вересня 2014 року. Останні опитування громадської думки показують, що близько 60% жителів виступають за збереження цієї частини Великобританії у складі єдиної держави. Втім, лідери націоналістів вважають, що в найближчі місяці їм вдасться змінити настрої виборців і за рахунок енергійної агітаційної кампанії домогтися більшості на майбутньому референдумі.

Плебісцит проводиться з ініціативи регіонального уряду Шотландії, який очолює лідер націоналістів Алекс Селмонд. Якщо населення проголосує за незалежність, то вона буде оголошено 24 березня 2016 року. До цього часу Едінбург і Лондон повинні будуть домовитися про умови розділу Великобританії, сформованої в її нинішньому вигляді після підписання Акту про унію між Англією та Шотландією в 1707 році.