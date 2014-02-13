Прем'єр-міністр Італії вирішив піти у відставку
21:20, 13 лютого 2014Світ
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Прем'єр-міністр Енріко Летта оголосив про намір подати у відставку
Енріко Летта вирішив піти у відставку / REUTERS
Прем'єр-міністр Італії Енріко Летта оголосив про намір подати у відставку і вже проінформував про своє рішення Президента, передає РИА Новости.
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"За підсумками рішень, прийнятих сьогодні керівництвом Демократичної партії, я проінформував Президента республіки Джорджо Наполітано про те, що я маю намір завтра прийти до Квіринальського палацу з тим, щоб подати заяву про свою відставку з поста глави Ради міністрів", - говориться в офіційній заяві прем'єр-міністра Італії.
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