Прем'єр-міністр Італії вирішив піти у відставку

Прем'єр-міністр Італії Енріко Летта оголосив про намір подати у відставку і вже проінформував про своє рішення Президента, передає РИА Новости.

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"За підсумками рішень, прийнятих сьогодні керівництвом Демократичної партії, я проінформував Президента республіки Джорджо Наполітано про те, що я маю намір завтра прийти до Квіринальського палацу з тим, щоб подати заяву про свою відставку з поста глави Ради міністрів", - говориться в офіційній заяві прем'єр-міністра Італії.