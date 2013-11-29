Прем'єр Італії назвав історичною помилкою відмову Києва підписати Угоду з ЄС

Відмова Києва підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом на саміті у Вільнюсі може стати історичною помилкою для України, проте ЄС зобов`язаний надати Києву свободу вибору і знайти баланс у відносинах з Москвою, заявив прем`єр-міністр Італії Енріко Летта на прес-конференції у Вільнюсі за підсумками саміту «Східного партнерства», передає РІА «Новости».

”Ми були близькі, створили всі умови для підписання (угоди про асоціацію України з ЄС), але потім виникла пауза, яка внесла зміни. Я зустрічався з Президентом України Віктором Януковичем і сказав йому, що двері для України в ЄС залишаються відкритими, і відмова підписати угоду про асоціацію з ЄС після всієї підготовки була історичною помилкою”, - сказав він.

За його словами, Україна і Європа мають дуже багато спільного, тому Італія має намір активізувати роботу у напрямі зближення Києва і ЄС під час свого головування в Євросоюзі в другій половині 2014 року. Водночас італійський прем`єр назвав позитивним фактом парафування угод про асоціацію між ЄС і Грузією і Молдовою.

”Очевидно, що ми маємо уникати того, щоб такі країни, як Україна, були змушені робити альтернативний вибір, розриваючи відносини з іншим партнером”, - сказав Летта.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті «Східного партнерства» в листопаді 2013 року.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Сьогодні, 29 листопада, у Вільнюсі відбувся саміт «Східного партнерства». Під час саміту відбулася церемонія парафування угод про асоціацію між ЄС і країнами «Східного партнерства», зокрема, Грузією і Молдовою. Також під час саміту ”Східного партнерства” Азербайджан і ЄС підписали угоду про лібералізацію візового режиму.

Підписання документів з Україною не відбулося.