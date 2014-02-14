Поліція Анкари застосувала водомети і сльозогінний газ проти демонстрантів

Протестуючі вийшли на вулиці Анкари, вимагаючи звільнити сотні армійських офіцерів, визнаних винними у спробі організації військового перевороту, повідомляє Полит.ру з посиланням на турецький телеканал NTV.

«Свободу патріотам, кінець злочинним змов», - кричали в натовпі.

Раніше прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що він допускає перегляд справи про підготовку змови в 2003 році проти правлячої ісламської Партії справедливості і розвитку (ПСР), яку він очолює.

Минулого тижня в парламенті країни був представлений законопроект, що дозволяє перегляд справи.

Арешти прихильників перевороту почалися в 2003 році. На процесі військові заперечували свою провину і стверджували, що їх метою були військові навчання.