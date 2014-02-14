Президент Казахстану вимагає створити «рай для інвесторів»

Уряду Казахстану необхідно почати створювати умови для залучення інвесторів, в іншому випадку буде призначений інший склад кабінету міністрів. Про це, як повідомляє Lenta.ru з посиланням на ІА «Новости-Казахстан», заявив глава республіки Нурсултан Назарбаєв.

Президент розкритикував уряд на розширеному засіданні 14 лютого. Він вимагає перейти від слів до справи у пошуку інвесторів. «Годі базікати! Якщо ми хочемо створити умови, рай для інвесторів, так давайте їх створимо», - заявив Назарбаєв. За словами президента, залучення інвестицій має стати головним питанням для уряду.

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Тиждень тому Назарбаєвзапропонував перейменувати Казахстану «Казак елі» («Казахський народ»). Таким чином влада має намір відмежуватися від інших азіатських держав, в назві яких присутнє закінчення «стан», щоб залучити в країну більше іноземних інвесторів. У західних ЗМІ азіатські держави, які раніше входили в СРСР (Казахстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Киргизстан), часто згадують як «п'ять станів» (five stans).

В кінці 2012 року Назарбаєв заявляв, що з часу здобуття незалежності в економіку Казахастану було залучено майже 160 мільярдів доларів прямих інвестицій. В Казахстані іноземці інвестують в першу чергу у великі нафтогазові проекти.

Президент Казахстану вимагає активізувати пошук інвесторів на тлі девальвації. 11 лютого Нацбанк країни відмовився від підтримки тенге і в результаті курс долара виріс майже на 20 відсотків до 185 тенге. Регулятор пояснював, що однією з причин девальвації стало виведення капіталу з Казахстану.