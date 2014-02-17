ЄС заморозив гранти для швейцарських студентів через результати референдуму

В ЄС пояснили, що участь Швейцарії у європейських грантових програмах неможливо, якщо вона не забезпечить свободу пересування, передає Agence France-Presse. Зокрема, припинено фінансування інноваційної програми «Горизонт-2020» (Horizon 2020), на яку в 2014-2020 роках планувалося витратити 80 мільярдів євро. До роботи над проектом повинні були підключитися 8 тисяч осіб, пише Лента.ру.

Крім того, Швейцарії відмовили в участі в європейській програмі студентського обміну «Еразмус» (Erasmus). У 2011-2012 роках понад 2600 студентів з цієї країни отримали можливість пройти навчання в університетах країн-членів ЄС.

Раніше в суботу, 15 лютого, влада Швейцарії відмовилися підписати угоду і відкрити свій ринок праці для Хорватії, яка вступила в Євросоюз в 2013 році. Чиновники пояснювали, що не можуть це зробити через те, що на всенародному голосуванні було прийнято рішення про обмеження міграції.

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Референдум про в'їзд до Швейцарії іноземної робочої сили відбувся в країні 9 лютого. За скасування рішення про надання громадянам країни та держав-членів ЄС рівних прав при працевлаштуванні висловилися 50,3 відсотка жителів країни. Підсумки голосування викликали негативну реакцію Брюсселя.

Швейцарія не є членом ЄС, однак входить в Шенгенську та Європейської економічної зони. Угоди між Берном і Брюсселем довгий час давали можливість вільного переміщення і торгівлі. В'їзд до Швейцарії мігрантів з неєвропейських країн був обмежений і раніше.