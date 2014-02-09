Єврокомісія розчарована підсумками референдуму у Швейцарії щодо обмеження імміграції

Як передає РІА Новости, про це йдеться в заяві ЄК.

Громадяни Швейцарії на референдумі в неділю підтримали пропозицію вкрай правої Швейцарської народної партії (SVP) про посилення міграційної політики для обмеження кількості прибуваючих до країни мігрантів.

Як зазначають ЗМІ, основною причиною невдоволення швейцарців стало збільшення кількості приїжджих з країн ЄС після 2002 року: за 10 років вона зросла з 8 до 80 тисяч осіб на рік.